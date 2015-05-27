وفد المستوطنات البشرية يبحث مع محافظ الأقصر 34 مشروعا تنمويا

بحث محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر مع رؤساء المدن ووفد المستوطنات البشرية برئاسة الدكتور محمد ندا مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، المخطط الاستراتيجى المعد لمحافظة الأقصر، ومدى قابلية تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، ومقترحات تنفيذ المخطط الإنمائى للأم المتحدة والذى يستهدف النهوض بالأقصر وتنميتها بإعداد ما يزيد عن 34 مشروعا تنمويا والامتداد الإستراتيجى للنهضة التى تستهدفها الأقصر وتسعى إلى تحقيقها.

واستعرض وفد المستوطنات البشرية الخطة الإستراتيجية العمرانية للمحافظة، والتى تهدف إلى تحقيق نهضة على المستوى الثقافى بإعداد الاقصر كمتحف عالمى مفتوح، وتشمل مشروعات تنموية فى المجالات الصناعية والزراعية.

وناقش رؤساء المدن بالمحافظة – خلال الاجتماع - المشروعات ذات الأولوية وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن والصالح العام والمخطط المعد لتطوير المدن، بما يضمن استغلال الموارد فى تنميه الأقصر وتطويرها وثروات المحافظة الصناعية ومنتجاتها الزراعية لتمثل نهضة متكاملة الأطراف لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

يشار إلى أن المخطط الذى تشرف عليه وزاره التخطيط هو أحد برامج الأمم المتحدة للتنمية والسكان ويهدف إلى التخطيط المستقبلى للأقصر فى الفترة من 2020 وحتى 2032.