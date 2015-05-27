اليوم.. بدء فعاليات الاحتفال بعيد الإعلاميين بالإسماعيلية

تنطلق صباح اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال بعيد الإعلاميين من داخل المجمع الإعلامى بالإسماعيلية بالتعاون مع جمعية خريجى الإعلام بالقاهرة، بحضور نخبة متميزة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام وأساتذة الإعلام ورؤساء تحرير الصحف وأعضاء جمعية خريجى الإعلام.

وقالت عواطف اندراوس مدير المجمع الإعلامى فى تصريحات لها، أن الاحتفالية تحت رعاية وبحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وبحضور الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وتتضمن فعاليات الاحتفالية ندوة إعلامية تحت عنوان (المشهد الإعلامى وآفاق المستقبل) بحضور عدد من خبراء الإعلام من بينهم أ. د.حسن عماد رئيس الجمعية، وأ.د. سامى الشريف وأ.د.مرعى مدكور وأ.د محمد بسيونى وعبد العظيم صدقى نائب رئيس الجمعية، وأ.د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب ود.مصطفى عبد الوهاب رئيس القنوات الإقليمية ومجدى سرحان رئيس تحرير جريدة الوفد ومجدى عبد العزيز مدير تحرير أخبار اليوم، والشاعر الكبير جمال بخيت رئيس تحرير مجلة صباح الخير،و.أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، وخالد توحيد رئيس تحرير الأهرام الرياضى وعلاء العطار رئيس تحرير الأهرام العربى وباهى الروبى مدير تحرير جريدة الجمهورية ومحمد هجرس مدير تحرير اليوم السعودية، والخبير الإعلامى على عبد الرحمن ود. سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام للشئون السياسية وكوكبة من نجوم الصحافة والإعلام.

وأشار د. ناجى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، إلى أن هيئة قناة السويس أعدت برنامجًا حافلاً للوفد الإعلامى بناء على توجيهات الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة تقديرًا لرسالتهم السامية ويشمل البرنامج زيارة مبنى المحاكاة بالهيئة وشرحًا بيانيًا لمشروعات التطوير وجولة بحرية ببحيرة التمساح وقناة السويس وزيارة مشروع قناة السويس الجديدة ومشاهدة عروض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية السمسمية.