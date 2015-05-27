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غدا.. "حقوق الطفل" فى عرض مسرحى بالمنيا

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غدا.. "حقوق الطفل" فى عرض مسرحى بالمنيا غدا.. "حقوق الطفل" فى عرض مسرحى بالمنيا
ينظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع محافظة المنيا احتفالية كبرى على مسرح الديوان العام يومى 28 و29 مايو الجارى، تحت رعاية اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل .

صرحت بذلك مدير عام إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، وقالت إن الاحتفالية تأتى فى إطار تنفيذ برنامج حقوق الأسرة والطفل، الممول من الاتحاد الأوروبى، حيث تتضمن عرضاً مسرحياً بعنوان (حقك علينا) وأوبريت للأطفال باسم (افتح يا سمسم)، مشيرة إلى أن هذه العروض تناقش قضايا حقوق الطفل والانتهاكات وأشكال العنف التى يتعرض لها الأطفال، بالإضافة إلى فقرات لعدد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .

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