باحث إسلامى: لم نر من 6 إبريل سوى الاحتجاج ولم تطرح أى حلول

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إنه على مدار سنوات لم نر من حركة 6 إبريل سوى الاحتجاج السلبى المصحوب غالبا بصدامات مع الأجهزة الأمنية، ولم نلمس ولم نر منها إسهاما واحدا أو تصورا وطرحا إيجابيا لحل المشكلات والأزمات السياسية أو الاقتصادية التى تعانيها مصر

وتساءل فى تصريح لـ"اليوم السابع" :"لماذا لم تندمج هذه الحركات الشبابية وتنخرط فى حزب من الأحزاب القائمة وتوظف طاقات ومواهب شبابها فى عمل مشروع ومنتج وإيجابى ؟ ولماذا تصر على بقائها بهذا الشكل التنظيمى الذى يسهل من خلاله اختراقها أو توجيهها ؟ ولماذا لا نر منها غير المظاهرات الاحتجاجية العنيفة ؟".

وأوضح القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن المرحلة القادمة لن تحتمل رفاهية السكوت وتمرير مثل هذه الممارسات، خاصة مع التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر على صعيد مواجهة الإرهاب ومحاربته .

كانت حركة شباب 6 إبريل، قد دعت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى ليوم احتجاجى فى 11 يونيو المقبل.

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