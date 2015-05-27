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السيطرة على حريق "عقار المهندسين" دون إصابات

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السيطرة على حريق "عقار المهندسين" دون إصابات السيطرة على حريق "عقار المهندسين" دون إصابات
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الأربعاء، على حريق نشب فى شقة بالدور السادس بشارع جول جمال بمنطقة المهندسين دون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية، تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى أحد العقارات، وعلى الفور انتقل رجال الحماية برئاسة الرائد محمد عبد الهادى وبصحبته 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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بالفيديو.."واتس آب اليوم السابع":حريق يلتهم 3 طوابق بعقار فى "المهندسين"

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مصر 365

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