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"التعليم" تسلم خطابات ندب رؤساء لجان الثانوية والكشوف للمديريات اليوم

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"التعليم" تسلم خطابات ندب رؤساء لجان الثانوية والكشوف للمديريات اليوم "التعليم" تسلم خطابات ندب رؤساء لجان الثانوية والكشوف للمديريات اليوم
قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستسلم، اليوم الأربعاء، خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والملاحظين والمراقبين الأوائل، بالإضافة إلى تسليم المديريات التعليمية كشوف المناداة الخاصة بطلاب الثانوية العامة وذلك قبل بدء الامتحانات 6 من يونيو المقبل.

وأضاف محمد سعد رئيس عام الامتحانات، أن الوزارة مستمرة فى تدريب 6 آلاف فرد أمن مشاركين فى امتحانات الثانوية العامة على مستوى جميع القطاعات سواء ما يتعلق بقطاع القاهرة الإسكندرية والمنصورة وأسيوط، موضحا أن التدريب ينتهى غدا الخميس، حيث يتم تدريبهم على كيفية تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية والتصدى لحالات الغش ورصد أى تجاوزات قد تحدث من بعض الطلاب داخل لجان الامتحانات.

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