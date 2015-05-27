"البرعى": لم نحافظ على جبهة الإنقاذ.. وأغلبية البرلمان المقبل "غير حزبية"

قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن مصر تعانى من فراغ سياسى فى ظل تشرذم القوى السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب مرت بتجربة جيدة ولم يتم الحفاظ عليها وهى جبهة الإنقاذ التى ضمت أحزاب من أقصى اليسار لأقصى اليمين، وكان لها هدف واحد وهو إنقاذ مصر.

وأوضح "البرعى" لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من الشخصيات بذلت محاولات عديدة للحفاظ على الجبهة، ولم تنجح بسبب الأمور الشخصية، مؤكدا أن الأحزاب ستأخذ درسا قويا فى البرلمان المقبل فى ظل وجود مؤشرات قوية لاستحواذ المستقلين على الأغلبية البرلمانية، الأمر الذى سيدفع الأحزاب نحو التوحد.

وأكد "البرعى"، أن النظام الانتخابى لا يدفع أبدا نحو برلمان تسيطر عليه أغلبية حزبية، لأن الأحزاب إمكاناتها فى الفردى ضعيفة خاصة اليسار المصرى، والقادرين على خوض الانتخابات هم كبار العائلات فى الصعيد، ورجال الأعمال وممثليهم فى الدلتا، لذلك تمثيل الأحزاب سيكون ضعيف بما يخالف ما نص عليه الدستور من ضرورة وجود تعددية حزبية.

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