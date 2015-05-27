أم تتهم شابا بخطف ابنتها لإجبارها على الزواج به بالغربية

المخطوفة سبق لها الزواج ومخطوبة

تقدمت " آمال محمد فرج أبو الخير" من مواليد قرية قرانشو، التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، ببلاغ رسمى فى مركز شرطة بسيون تتهم فيه " أ .إ. أ" من مواليد القرية ويعمل سائق على سيارة دبابة بيضاء اللون بخطف ابنتها "أسماء إسماعيل عصفور " بغرض الزواج منها رغما عن أهلها رغم كونها مخطوبة لـ"إ . ن " من قرية مجاورة لقريتهم التى يسكنون بها.

وقالت الأم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ابنتها تبلغ من العمر 20 عاما وكانت متزوجة ولديها طفلة وتعمل فى حقول الفلاحين للإنفاق على ابنتها، وتقدم "إ .ن" من قرية صالحجر التابعة لبسيون لخطبتها، وبعدما وافقت الأسرة على الخطوبة بدأت المشاكل من قبل الخاطف، التى انتهت بخطفها والهروب بها أمام الناس .

وأوضحت آمال أبو الخير والدة المخطوفة، أنه منذ أن وافقت الأسرة على خطوبة ابنتهم بدأت رحلة عذاب ومطاردة فى الحقول من الجانى للمجنى عليها وهددها بقتلها وشقيقها إذا لم تفسخ الخطوبة ليتزوجها وحينما رفضت تعدى عليها مرارا وتكرارا .

بنتى عايشة فى الحرام ارحمونى وأنقذوها

وختمت والدة المجنى عليها حديثها لـ"اليوم السابع " قائلة "بنتى عايشة فى الحرام ارحمونى وأنقذوها منذ15 يوما ولم يتحرك أحد رغم أن الخاطف معروف مكانه وشقيقه يتستر عليه ويستقوى علينا بحكم عمله فى مركز الشرطة" .



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والدة المجنى عليها



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والدة المجنى عليها



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آمال محمد فرج أبو الخير والدة المخطوفة



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والدة المجنى عليها تشكوا لـ"اليوم السابع"



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بطاقة السيدة والدة المجنى عليها