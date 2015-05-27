أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أم تتهم شابا بخطف ابنتها لإجبارها على الزواج به بالغربية

Google+ Print
تقدمت " آمال محمد فرج أبو الخير" من مواليد قرية قرانشو، التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، ببلاغ رسمى فى مركز شرطة بسيون تتهم فيه " أ .إ. أ" من مواليد القرية ويعمل سائق على سيارة دبابة بيضاء اللون بخطف ابنتها "أسماء إسماعيل عصفور " بغرض الزواج منها رغما عن أهلها رغم كونها مخطوبة لـ"إ . ن " من قرية مجاورة لقريتهم التى يسكنون بها.

المخطوفة سبق لها الزواج ومخطوبة

وقالت الأم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ابنتها تبلغ من العمر 20 عاما وكانت متزوجة ولديها طفلة وتعمل فى حقول الفلاحين للإنفاق على ابنتها، وتقدم "إ .ن" من قرية صالحجر التابعة لبسيون لخطبتها، وبعدما وافقت الأسرة على الخطوبة بدأت المشاكل من قبل الخاطف، التى انتهت بخطفها والهروب بها أمام الناس .

وأوضحت آمال أبو الخير والدة المخطوفة، أنه منذ أن وافقت الأسرة على خطوبة ابنتهم بدأت رحلة عذاب ومطاردة فى الحقول من الجانى للمجنى عليها وهددها بقتلها وشقيقها إذا لم تفسخ الخطوبة ليتزوجها وحينما رفضت تعدى عليها مرارا وتكرارا .

بنتى عايشة فى الحرام ارحمونى وأنقذوها

وختمت والدة المجنى عليها حديثها لـ"اليوم السابع " قائلة "بنتى عايشة فى الحرام ارحمونى وأنقذوها منذ15 يوما ولم يتحرك أحد رغم أن الخاطف معروف مكانه وشقيقه يتستر عليه ويستقوى علينا بحكم عمله فى مركز الشرطة" .

والدة المجنى عليها -اليوم السابع -5 -2015
>

والدة المجنى عليها

والدة المجنى عليها -اليوم السابع -5 -2015
>

والدة المجنى عليها

آمال محمد فرج أبو الخير والدة المخطوفة -اليوم السابع -5 -2015
>

آمال محمد فرج أبو الخير والدة المخطوفة

والدة المجنى عليها تشكوا لـ
>

والدة المجنى عليها تشكوا لـ"اليوم السابع"

بطاقة السيدة والدة المجنى عليها -اليوم السابع -5 -2015
>

بطاقة السيدة والدة المجنى عليها


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365