طائرات التحالف الدولى تواصل قصف مواقع "داعش" فى سوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة واصلت قصف مواقع تنظيم داعش فى سوريا والعراق خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات شنت سبع غارات جوية ضد مواقع التنظيم الإرهابى بالقرب من مدينة الحسكة بسوريا قصفت خلالها مصنعا لإنتاج الغاز الطبيعى كان يسيطر عليه عناصر داعش، كما قصفت 4 مواقع قتالية وموقعا لمدافع الهاون ومدرعتين تابعين لـ"داعش".

وأضاف البيان أن الطائرات الحربية شنت أيضا 12 غارة جوية أخرى خلال نفس الفترة بالقرب من مدن بيجى والفلوجة والموصل وتل عفر وسنجار فى العراق حيث تم تدمير عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة ومدرعات كان يسيطر عليها مقاتلو "داعش".

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