أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف الدولى تواصل قصف مواقع "داعش" فى سوريا والعراق

Google+ Print
طائرات التحالف الدولى تواصل قصف مواقع "داعش" فى سوريا والعراق طائرات التحالف الدولى تواصل قصف مواقع "داعش" فى سوريا والعراق
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء أن طائرات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة واصلت قصف مواقع تنظيم داعش فى سوريا والعراق خلال 24 ساعة الماضية.

وقال بيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات شنت سبع غارات جوية ضد مواقع التنظيم الإرهابى بالقرب من مدينة الحسكة بسوريا قصفت خلالها مصنعا لإنتاج الغاز الطبيعى كان يسيطر عليه عناصر داعش، كما قصفت 4 مواقع قتالية وموقعا لمدافع الهاون ومدرعتين تابعين لـ"داعش".

وأضاف البيان أن الطائرات الحربية شنت أيضا 12 غارة جوية أخرى خلال نفس الفترة بالقرب من مدن بيجى والفلوجة والموصل وتل عفر وسنجار فى العراق حيث تم تدمير عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة ومدرعات كان يسيطر عليها مقاتلو "داعش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365