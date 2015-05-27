المعلمة صاحبة واقعة التحرش: مسئول سخر منى قائلا: "اشترى صاعق كهربائى"

استنكرت آمنة موسى المراقبة صاحبة واقعة التحرش من قبل طلاب الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة طلعت حرب الإعدادية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، رد فعل أحد المسئولين بمكتب كمال عمر مدير الإدارة السابق، فور سماعه بواقعة التحرش بها فى لجنة الامتحانات من قبل الطلاب.

وأضافت المراقبة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المسئول سخر منها ونصحها بأن تشترى صاعقا كهربائيا لحماية نفسها قائلا لها: "ده بيشل على طول".

وطالبت المعلمة بضرورة تواجد قوة أمنية لتأمين اللجان وتحقيق العدالة فى توزيع المعلمين على اللجان، مطالبة من وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ إجراء رادع ضد الطلاب بفصلهم ووضعهم فى الأحداث.

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