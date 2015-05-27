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فيرجسون: مورينيو سيقود تشيلسي لنجاحات كثيرة في السنوات المقبلة

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فيرجسون: مورينيو سيقود تشيلسي لنجاحات كثيرة في السنوات المقبلة فيرجسون: مورينيو سيقود تشيلسي لنجاحات كثيرة في السنوات المقبلة

يؤمن السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو سيقود الزرق نحو السيطرة على الكرة الإنجليزية خلال السنوات القليلة القادمة.

ونجح مورينيو في الفوز ببطولتي الدوري الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة خلال الموسم المنصرم.

وتوج المدرب البرتغالي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن الموسم المنصرم، ولكنه لم يحضر الحفل لوجوده في نفس التوقيت في حفل توزيع جوائز تشيلسي.

وتحدث فيرجسون عن مورينيو في الحفل قائلا:"الأبطال يعرفون جيدا كيف يحققون الفوز، مورينيو يعرف فريقه جيدا، لقد بنى فريقا مستقرا".

وأضاف"ستكون السنوات المقبلة ناجحة لتشيلسي مع جوزيه".

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