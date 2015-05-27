افتتاح ملتقى توظيف الشرقية أول يونيو بحضور وزيرى الشباب والقوى العاملة

تنظم محافظة الشرقية (ملتقى التوظيف) برعاية الغرفة التجارية والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وبحضور وزيرة القوى العاملة ووزير الشباب والرياضة لتقديم فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة وسوف يعقد ملتقى التوظيف فى الفترة من 4 إلى 6 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يقدم بعدد يفوق الـ5000 وظيفة وبمرتبات مرتفعة .

وتتنوع الوظائف المعروضة بين (مهندسين "إنتاج - ميكانيكا - مدنى - عمارة") (محاسبين سكرتارية) – (مندوبى مبيعات) – (مندوبى تسويق) – (فنى إنتاج) (ممرضين) – (عمال) – (أفراد أمن)، وعدد آخر من المهن بخبرة أو بدون خبرة.

وجار حالياً إعداد التجهيزات اللازمة لاستقبال الشركات، وكذلك عمل دعاية ضخمة تشمل كل أنحاء المحافظة .

وتدعو الغرفة الشباب الراغبين فى التوظف بشركات القطاع الخاص بتسجيل بياناتهم وملء استمارة طلب الوظيفة، وذلك بمقر الغرفة بالشرقية - الزقازيق - منطقة الصاغة - خلف مديرية الأمن، وذلك بدءاً من اليوم حتى تاريخ انعقاد الملتقى .

ويستمر تلقى طلبات راغبى التوظف بالقطاع الخاص حتى تاريخ انعقاد الملتقى بمقر الغرفة بالزقازيق.

وتسعى الغرفة التجارية من خلال تسجيل بيانات راغبى التوظف، نحو تأسيس قاعدة بيانات لطالبى العمل، وذلك لتلبية احتياجاتهم مستقبلا فى حال توافر أماكن لدى شركات القطاع الخاص.