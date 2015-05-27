خلى بالك.. التعرض لضجيج السيارات بشكل مستمر يسبب الإصابة بالسمنة

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من مخاطر السكن فى الأماكن المزدحمة والتعرض لضجيج السيارات بشكل مستمر، وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد كارولينسكا بالسويد أن التعرض لضجيج السيارات والصوت المزعج الناجم عن الازدحام المرورى قد يتسبب فى الإصابة بفرط وزيادة الوزن.

وتابعت الدراسة أن الأشخاص الذين يقطنون بالقرب من الطرق الرئيسية للسيارات أو بجوار المطارات قد يزداد وزنهم بشكل ملحوظ، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن الصوت المزعج للسيارات يتسبب فى حدوث خلل بنظام النوم ويزيد من مستويات هرمون القلق والتوتر، وهو ما يحفز حدوث تراكم للدهون حول الخصر.

وأضافت الدراسة التى شملت 5075 شخصاً أن الأشخاص البالغين الذين يقطنون فى محيط الأماكن المزدحمة بالسيارات ترتفع فرص إصابتهم بفرط الوزن بنسبة 25%، وهو ما يعد أمراً خطيراً.

ونشرت هذه النتائج بالدورية الطبية البريطانية "BMJ "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس والعشرين من شهر مايو الجارى.