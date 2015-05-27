"فاو": 4.6 مليون شخص يواجهون نقصا حادا فى الغذاء بجنوب السودان

حذر مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة من مواجهة 40% على الأقل من سكان دولة جنوب السودان، نقصا حادا فى الغذاء على مدى الشهرين المقبلين بعد أن أتلفت التصعيدات الأخيرة على صعيد الحرب الأهلية، المحاصيل الزراعية وما حصلت عليه البلاد من مساعدات أجنبية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكترونى عن إرمينيو ساكو، كبير مستشارى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" القول، إنه من المتوقع أن يصل عدد المهددين بنقص حاد فى الغذاء فى جنوب السودان 4.6 مليون شخص فى يوليو، بزيادة مليون تقريبا عن شهر أبريل.

وأضاف ساكو، " إن التزاوج بين التدهور الاقتصادى والصراع المتصاعد خلّف شعب جنوب السودان فى حالة بائسة؛ فقد بات الناس لا يستطيعون الزراعة وفقدوا مواشيهم وهم الآن يختبئون فى الأحراش والمستنقعات بلا زاد ولا أوانى يطهون فيها ولا أسقف فوق رؤوسهم".