3 وزراء يطلقون حملة"غسل الأيادى"الأربعاء المقبل لتوعية مليون طفل بالمدارس

يشهد وزراء التعليم والصحة والتطوير الحضرى، إطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية للتوعية الصحية وغسل الأيدى التى تنظمها مؤسسة "يونيلفير مشرق" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، الأربعاء المقبل 3 يونيو، حيث تستهدف الحملة مليون تلميذ بالمدارس المصرية.

وأشار بيان صحفى صادر عن مؤسسة يونيليفر، إلى أن الاحتفالية ستشهد توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لبدء تنفيذ الحملة، بالإضافة إلى عرض خطة يونليفر للتنمية المستدامة لـ2020، حيث تبنت الشركة من خلال إداراتها العالمية خطة للمعيشة المستدامة 2020، التى تستهدف الوصول إلى مليار إنسان فى العالم للحفاظ على صحتهم وغذائهم وحياتهم، وكذلك تخفيض انبعاثات مصانعها للنصف وتحسين جودة الحياة.

وشددت على مضاعفة إنتاجها من خلال برامج وفكر التنمية المستدامة، فيما تهدف الحملة على التأكيد على أهمية الدور الاجتماعى والتنموى المستدام للمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر، أن يونيليفر هى واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية فى العالم والمنتجة لأكثر من 400 منتج عالمى فى 190 دولة، ويبلغ عدد مستهلكى منتجات يونيليفر 2 مليار مستهلك فى اليوم الواحد.

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