والد شهيد لـ"جورج إسحق":"أولادنا شهداء رفح لم يجدوا حقوق الإنسان بتاعتك"

قال سعيد عفيفى، والد الشهيد عفيفى أحد شهداء رفح، ردا على الناشط الحقوقى جورج إسحق: "أولادنا الـ28 جنديا لم يجدوا حقوق الإنسان بتاعتك يا جورج مش عاوز أى واحد يطلع فى التليفزيون يعمل عمدة.. انت طالع تحرق دمنا".

وتساءل والد الشهيد، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء مع الإعلامى وائل الإبراشى: "أين حقوق الإنسان من هؤلاء الجنود الذين قتلوا وكانوا بيدافعوا عنك يا جورج انت وغيرك".

وتعجب "عفيفى"، من عدم تطبيق حكم الإعدام فى قتلة جنود رفح حتى الآن، لافتا النظر إلى أن بيوتهم دمرت تماما بعد موت أبنائهم.

من جانبه قدم جورج إسحق اعتذاه لوالد الشهيد على الهواء، قائلا له: "أنا عارف انت بتتألم ازاى".

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