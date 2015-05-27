إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة بعد سقوط صاروخ قرب ميناء أسدود

قال الجيش الإسرائيلى، إن طائراته الحربية هاجمت عددا من المواقع فى غزة فى وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد أن أطلق نشطاء فلسطينيون صاروخا من القطاع سقط قرب بلدة أسدود الساحلية فى إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلى إنه قصف أربعة مواقع فى جنوب قطاع غزة وتأكد من إصابتها، ولم ترد على الفور تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار.

وقال سكان فى غزة إن الصواريخ أصابت بضعة مواقع فى أنحاء متفرقة فى القطاع، من بينها أماكن يستخدمها نشطاء حركة الجهاد الإسلامى كمراكز تدريب فى مواقع كانت مستوطنات إسرائيلية قبل أن تنسحب إسرائيل من غزة فى 2005 .

وسقط صاروخ مساء أمس الثلاثاء قرب أسدود على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالى الحدود مع غزة، وتقوم قوات الأمن الإسرائيلية بالبحث عن بقاياه، وكانت تلك الضربة الصاروخية الأطول مدى للنشطاء الفلسطينيين منذ هدنة أنهت حربا استمرت 50 يوما العام الماضى.

ولم يصدر فى غزة على الفور أى إعلان بالمسئولية عن إطلاق الصاروخ.

وقال المتحدث العسكرى الإسرائيلى اللفتنانت كولونيل بيتر لينر فى بيان "هذه الضربات هى رد مباشر على حماس والعدوان ضد المدنيين الإسرائيلين الذى مصدره قطاع غزة."

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