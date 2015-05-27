15غارة إسرائيلية على دير البلح والمطار وخان يونس ومواقع لسرايا القدس بغزة

بلغت الغارات التى يشنها الطيران الإسرائيلى على قطاع غزة حوالى 15 غارة إسرائيلية، وقال شاهد عيان لـ"قدس برس" إن أولى هذه الغارات شنت فى المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من مطار غزة الدولى المدمر.

وأضاف أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "f 16" ظهرت فجأة فى الأجواء وأطلقت عدة صواريخ تجاه أرض زراعية قرب المطار.

وأوضح أن تلك الطائرات عادت فيما بعد وشنت مزيدًا من الغارات تجاه المناطق الشمالية الغربية لرفح مستهدفة موقعين للمقاومة الفلسطينية بعدد من الصواريخ.

كما شن الطيران الحربى الإسرائيلى عدة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فى مدينتى دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، مطلقًا عدد من الصواريخ تجاه هذه المواقع.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات على قطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال التحليق فى أجواء قطاع غزة استعدادا لشن المزيد من الغارات، وسط إخلاء لكل المواقع الأمنية والحكومية وكذلك مواقع المقاومة الفلسطينية.

ودعا إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية المواطنين إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وعدم الاستعجال فى نقل أخبار القصف قبل أن تصدر من الجهات الرسمية.

وبحسب وكالة "صفا" الفلسطينية فإن طائرات الاحتلال قصفت موقعا يتبع "سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى فى رفح بأربعة صورايخ، بالإضافة لموقع "مهاجر" شرق رفح.