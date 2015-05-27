ضبط 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية بالمنيا

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا أمس إخطارا يفيد بالقبض على 6 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية متنوعة.

وكان من ضمن المقبوض عليهم طالب يدعى محمد ج 22 سنة من ملوى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3945- 2014 إدارى قسم ملوى مقاومة سلطات كما تم ضبط سويسى.م، 43 سنة، من سمالوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 17711 لسنة 2013 ج مركز سمالوط خطف واحتجاز.

بينما تم ضبط سعيد م 28 سنة من العدوة والمطلوب أمام النيابة فى القضية رقم 1270 لسنة 2014 جنايات مركز العدوة تعدى على أملاك الدولة.