"شرطة الاتصالات" تضبط 8562 خط محمول قبل بيعها بدون عقود

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى محافظات (القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – الإسماعيلية – الدقهلية)، عن ضبط 8562 خط (فودافون – اتصالات – موبينيل) و1378 عقد بدون بيانات و21 جهاز محظور تداولها و6 أجهزة تفعيل خطوط "أكتفة"، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.