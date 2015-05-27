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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم معرضاً للصناعات المحلية 31 مايو

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم معرضاً للصناعات المحلية 31 مايو نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم معرضاً للصناعات المحلية 31 مايو
تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية معرضاً للمشروعات اليدوية الصغيرة والصناعات اليدوية المنزلية منخفضة التكاليف، وذلك بمقر نادى شاطئ المهندسين بسابا باشا فى الفترة من 31 مايو وحتى 3 يونيو.

وأكد المهندس هادر ميتو، وكيل نقابة المهندسين، على اهتمام النقابة بالمشاريع المتناهية الصغر والتى يقوم بتقديمها العديد من المهندسين وذويهم، لما تمثله من أهمية باعتبارها اقتصادا موازيا نهضت علية العديد من الدول الكبرى مثل الصين، والهند، ودول النمور الأسيوية.

وأضاف أن العرض يأتى فى إطار تشجيع الصناعات الوطنية الصغيرة وإبرازها، وتوفير العديد من المنتجات اليدوية المنزلية للمهندسين من خلال العديد من الخدمات التى تحرص النقابة على تقديمها للأعضاء.

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