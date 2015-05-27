بالصور.. مجلس مدينة الأقصر ينتهى من حملة (مدينة نظيفة) بمنطقة أبو الجود

واصلت أجهزة مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أحمد نسيم، أمس الأربعاء، حملات النظافة المكبرة بمنطقة أبو الجود بداية من مدخل أبو الجود ناحية كوبرى المطار، ومروراً بالشوارع الجانبية وذلك تحت شعار "الأقصر مدينة نظيفة".

ونجحت الحملة التنظيفية فى رفع التراكمات لمخلفات القمامة بالمنطقة وسيتم تمشيطها بصفة دورية، ومن جانبه قال العميد أحمد نسيم إن هذه الحملة جاءت استجابة للاستغاثات المستمرة من قبل أهالى المنطقة، والذين أشاروا إلى حجم الضرر الذى يقع عليهم بسبب أكوام القمامة المنتشرة بالشوارع فى تلك المنطقة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على استمرار الحملة والمتابعة اليومية للنظافة وستتوالى على باقى أنحاء المدينة مطالبا جميع أهالى الأقصر بالالتزام للمحافظة على المظهر العام للمدينة، مطالباً رؤساء الأحياء ومدير عام النظافة بمتابعة استمرار حملات النظافة المستمرة للشوارع والميادين المختلفة حفاظا على أرواح المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة التى تنتج عن هذه القمامة.



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شوارع الأقصر نظيفة عقب حملة مجلس المدينة



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مجلس مدينة الأقصر يستجيب للأهالى وينظف الشوارع



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رئيس مدينة الأقصر يشدد على الحملات المستمرة



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شوارع مدينة الأقصر نظيفة تماماً من القمامة



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العميد نسيم يؤكد أن الأقصر ستعود أنظف مما كانت عليه



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مجلس مدينة الأقصر يواصل حملات النظافة



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سعادة الأهالى بعد حملة النظافة بمنطقة أبو الجود



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رفع المخلفات من حول كشك كهرباء بالأقصر



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شوارع المنطقة نظيفة تماماً بعد الحملة



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رئيس المدينة يطالب القيادات بمتابعة الحملات يومياً