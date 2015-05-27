وكيل تعليم البحيرة: الموافقة على توفيق أوضاع 8500 معلم

قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من حل مشكلة العاملين الصادر بحقهم القرار 263 من حملة المؤهلات العليا غير التربوية وفوق المتوسطة والمتوسطة وعمال الخدمات المعاونة وجملتهم 2999، حيث تمت موافقة جهاز التنظيم والإدارة على الاعتماد المالى لهم بعد أن قامت المديرية بتدبير درجات مالية لهم عن طريق الجهاز المركزى ووزارة المالية وصدر لهم قرار تسكين على درجات ممولة طبقاً لمؤهلاتهم الدراسية.

وأكد التداوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تمت أيضا الموافقة على توفيق أوضاع 8500 معلم وصدر قرار وزير التربية والتعليم بمنحهم وظيفة معلم، وجار تدبير الدرجات المالية لهم بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأشار التداوى إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف عمليات بكل إدارة لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل مع أى مشكلة طارئة قد تحدث على مدار اليوم، حيث تم فتح 36 مركزاً للاختبار بمدارس المحافظة موزعين على الإدارات المختلفة، وتم توفير كل التجهيزات الخاصة بإجراء الامتحان من معامل وأجهزة وعناصر بشرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية قامت بتشكيل لجان لاستقبال وفحص تظلمات الاحتياطيين وأوراق التعيين الخاصة بالأساسيين على مدار أيام الأسبوع بما فيها الجمعة، واستقبلت اللجان أكثر من 9 آلاف تظلم تم فحصها وترتيبها وإرسال النتيجة للوزارة.