وكيل تعليم البحيرة: الموافقة على توفيق أوضاع 8500 معلم

وأكد التداوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تمت أيضا الموافقة على توفيق أوضاع 8500 معلم وصدر قرار وزير التربية والتعليم بمنحهم وظيفة معلم، وجار تدبير الدرجات المالية لهم بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأشار التداوى إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف عمليات بكل إدارة لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل مع أى مشكلة طارئة قد تحدث على مدار اليوم، حيث تم فتح 36 مركزاً للاختبار بمدارس المحافظة موزعين على الإدارات المختلفة، وتم توفير كل التجهيزات الخاصة بإجراء الامتحان من معامل وأجهزة وعناصر بشرية.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية قامت بتشكيل لجان لاستقبال وفحص تظلمات الاحتياطيين وأوراق التعيين الخاصة بالأساسيين على مدار أيام الأسبوع بما فيها الجمعة، واستقبلت اللجان أكثر من 9 آلاف تظلم تم فحصها وترتيبها وإرسال النتيجة للوزارة.