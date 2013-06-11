مستشار شيخ الأزهر: "الطيب" هنأ بابا الفاتيكان بمناسبة ترسيمه.. ولم يتلق ردًا حتى الآن

عزب: رد المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية على تهنئة "الأزهر" غير كافٍ

كتب : وائل فايز منذ 47 دقيقة

أكد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، أن الأزهر في انتظار تحسين أجواء الحوار من جانب الفاتيكان، مؤكدا تقديم كثير من الاقتراحات الوسطية المعتدلة ولم يعر الفاتيكان للأمر أى اهتمام، وكأنه ليست هناك أدنى مشكلة.

وأضاف عزب، أرسل الإمام الأكبر بنفسه برقية تهنئة للبابا الجديد فرنسيس بمناسبة ترسيمه، ومع ذلك لم يتلق الأزهر أى رد أو شكر حتى الآن.

وأشار عزب إلى أن الكنيسة الكاثوليكية جزء من بيت العائلة، وبالتالى رد الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية على تهنئة الأزهر لبابا الفاتيكان غير كافٍ لأن الإمام هو شيخ الإسلام والمسلمين في العالم كله، كما أن البابا أعلى سلطة كاثوليكية في العالم كله، ومن اللائق أن يتوجه البابا بنفسه إلى الإمام الأكبر للرد على التهنئة، لافتا إلى أن الازهر أبلغ جون بول جوبل السفير الجديد للفاتيكان في القاهرة في أثناء احتفال دير الدومنيكان بعيده الستين في القاهرة أمس الأول بذلك. ولفت إلى أن الأزهر لا يتوقف عن الحوار سواء في الداخل أو في الخارج ومع كل كنائس العالم، بما فيهم الكاثوليك، والأزهر ينتظر من الفاتيكان علامات التحسن حتى يعود إلى الحوار.