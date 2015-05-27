غدا.. توقيع عقد تشغيل مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

يستقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية غدا الخميس الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضارى والعشوائيات لتوقيع عقد إسناد تشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بالخانكة لشركة ايكوسيم اندستريال ايكولوجى ايجيبت.

يذكر أن المحافظة بحاجة إلى تشغيل مصنع تدوير المخلفات لإنتاج السماد وإنتاج RDF الوقود البديل لمصانع الأسمنت والعمل على الوصول إلى أقل كميات ممكنة من المرفوضات التى يتم دفنها فى المدفن الصحى بالخانكة وقد تم طرح مصنع تدوير المخلفات بالخانكة للتشغيل لمدة عشر سنوات (حق انتفاع) وذلك طبقا للمادة رقم 7 من القانون 89/98 للشركة "ايكوسيم " إحدى شركات مجموعة لافارج العالمية والمتخصصة فى توفير وتطوير الحلول الفعالة لتسهيل عمليات تحويل النفايات إلى وقود بديل مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.