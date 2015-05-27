نجمة "ستار أكاديمي" تتهم مخرج "سيب إيدي" بتركيب فيديو فاضح على أغنيتها

تقدمت منة هاني نجمة "ستار أكاديمي" ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه مخرج فيديو كليب "سيب إيدي" بالنصب عليها والإساءة إلى سمعتها عقب عرض أغنيتها مصاحبة لفيديو كليب فاضح يتضمن إيحاءات جنسية، على حد تعبيرها.

وكانت نيابة "العجوزة" قد استدعت الفنانة لسماع أقولها، وقررت بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، صرف منه هاني من سرايا النيابة عقب سماع أقوالها في بلاغها الذي تقدمت به.

وبعد أن استمعت النيابة إلى أقوال منة، وقامت بالتحقيقات اللازمة، تم إحالة المتهمة رضا فولي خليفة عبد الباقي، صاحبة كليب "سيب إيدي"، إلى محكمة جنح "العجوزة" بعد إنكارها ما نسب إليها من اتهامات، وأقرت أنها لم تعلم بأن هذا الكليب سيبث علناً، وإن المخرج الهارب أوهمها بأن تلك التسجيلات هي مجرد "بروفة"، كما اتهمته بالنصب عليها.

وكانت نيابة العجوزة أمس، قررت إحالة المتهمة ومصور الكليب، إلى محكمة الجنح للمحاكمة العاجلة، وحددت لهم المحكمة جلسة يوم الخميس المقبل، كأولى جلسات محاكمتهما، وأصدرت النيابة قراراً بضبط وإحضار بطل الكليب، بالتنسيق مع الانتربول، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقد أعد قرار الإحالة وباشر التحقيقات، فريق من النيابة ضم كل من المستشار محمد سراج رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، وأحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمة يوم الخميس، أمام محكمة جنح "العجوزة" بتهمتي التحريض على الفسق والفجور.

بالصورة..القبض على مغنية كليب "سيب أيدي"

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