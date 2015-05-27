هاني متواسي: رفضوني في "سوبر ستار".. وأصبحت "حَكماً" بالصّدفة

كشف الفنّان الأردني هاني متواسي أنّه تقدّم في بدايات مسيرته الفنيّة إلى برنامج "سوبّر ستار"، وتمّ رفضه آنذاك، وهو الذي أصبح اليوم عضو لجنة تحكيم ضمن برنامج المواهب "نجم الأردن"، فضلاً عن أنّه يُعتبر من أشهر الفنانين الشباب في الأردن والعالم العربي.

وقال متواسي في تصريح خاص إنّ: "رفضه في البرنامج لم يحبطه ولم ينل من عزيمته، سيّما أنّ لجنة التحكيم برّرت عدم اختياره وقتها بوجود عدّة أصوات تشبه صوته بين المشاركين".

وأضاف الفنان الأردني: "برامج الغناء ليست الحل النهائي للانطلاق لعالم الفن، ولكن هذه البرامج تُساعد في الظهور، وخصوصاً أنّ صناعة الفنان في وقتنا الحالي باتت صعبة، سيّما بوجود عدد كبير من الأشخاص الذين يريدون دخول عالم الغناء مقابل قلّة الإنتاج بشكل عام".

وعاد متواسي وأكّد أنّ هذه البرامج هي وسيلة سريعة للوصول إلى الناس وتقديم المواهب الشّابة لجمهور كبير، معتبراً أنّ أبرز إيجابيّات برامج الغناء الخبرة التي يكتسبها المُشترك في الوقوف على خشبة المسرح، وأنّ تكرار هذا الموضوع أكثر من مرّة يجعله يكسر حاجز الخوف لديه من المواجهة، كما أنّ ملايين الناس يشاهدونه ويتعرّفون عليه، فضلاً عن أنّها تفتح أبواباً لتعاونات من قبل جهات فنية وإنتاجية من الممكن أن تتواصل معه إن لفتها أداؤه.

واعتبر متواسي أنّ الاختبارات التي يمرّ بها المتسابقون الشباب أمام لجان تحكيم البرامج الغنائية، تشبه امتحانات الثانوية العامّة في المدارس، ويلعب الحظ فيها دوراً كبيراً، منوّهاً إلى الإرباك والتّوتّر الذي من الممكن أن يحدث مع المتسابقين أو الظروف الطارئة التي قد تحدث معهم وتؤثّر سلباً على أدائهم، لذلك فإنّ الكثير من المواهب قد تتعرّض للظلم.

يشار إلى أنّ هاني متواسي هو عضو لجنة تحكيم ضمن برنامج "نجم الأردن" للمواهب الفنيّة، وتضمّ اللجنة أيضاً كل من الفنانة أمل الدباس، والفنان موسى حجازين.

وعن تجربته كعضو لجنة تحكيم قال الفنان الأردني: "تمّ الموضوع بالصّدفة، بصراحة لم يكن لدي أي هدف لأكون عضو لجنة تحكيم، ولكن عندما عُرض علي الموضوع أعدت التّفكير بهذا النوع من البرامج، ووجدت أنّ هذه التّجربة قد تُبيّن جانب آخر من شخصيتي كفنان، وتضيف لمسيرتي الفنية".

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