فيلم مغربي شارك في "كان" ويُمنع عرضه في المغرب

قررت السلطات المغربية رسمياً منع فيلم "الزين لي فيك" للمخرج نبيل عيوش من عرضه في المغرب.

وقد أعلنت وزارة الاتصال المغربية هذا القرار من خلال بيان صحفي أصدرته ورد فيه:" بعد مشاهدة فريق من المركز السينمائي المغربي لعرض فيلم تحت عنوان"الزين لي فيك”" في أحد المهرجانات الدولية، فإن السلطات المغربية المختصة قررت عدم السماح بالترخيص بعرض هذا الفيلم بالمغرب، نظراً لما تضمنه من إساءة أخلاقية جسيمة للقيم وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب".

وكان الفيلم الذي شارك مؤخراً في مهرجان "كان"، آثار ردود فعل كثيرة، خصوصاً بعد تسريب لقطات منه تضمنت مشاهد مخلة بالحياء وكلاماً نابياً، صدم عدداً كبيراً من المتتبعين بما فيهم المثقفين والنقاد، الذين اعتبروا الفيلم خليع ويتضمن مشاهد مجانية أي مشاهد لا تخدم القصة.

ولم يخمد لحد الآن الجدال الساخن في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطرق عيوش لظاهرة الدعارة في المغرب، التي اعتبرتها بطلة الفيلم لبنى أبيضار تحكي الواقع، ودعت إلى التريث، ومشاهدة الفيلم كاملاً، وقد نالت الممثلة هي الأخرى وابلاً من الانتقادات على دورها في الفيلم وجرأتها في أداء هذا الدور.

وبالفعل فكثير ممن انتقدوا الفيلم لم يشاهدوه كاملاً لكن اللقطات التي سربت كانت كفيلة بأن يأخذ المنتقدون فكرة واضحة، لأن الكلام النابي كان صادماً و مجانياً.

أما الناقد المغربي المعروف بلال مرميد فقد طلب من الناس التمهل في الحكم من خلال مقال كتبه بعنوان "كثير من ضجيج قليل من سينما"، علماً بأنه اعتبر الفيلم الذي شاهده في مهرجان "كان" ضعيف على مستوى البناء الدرامي وأسقط المخرج في إثارة مجانية.

وكانت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن تقدمت بشكوى إلى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، طالبت فيه بالتحقيق في ما اعتبرته تحريضاً على الدعارة، واستخدام كلاماً نابياً وساقطاً للممثلين في الفيلم المذكور، وحسب الجمعية المذكورة فإن الأفعال المرتكبة والواردة في الفيلم تعد خرقاً للمادة 483 من القانون الجنائي، وطالبت الجمعية من المحكمة الإستماع إلى مخرج الفيلم والممثلة لبنى أبيضار التي تنحدر من مدينة مراكش، وتلعب دور البطولة في الفيلم، إلا أن البيان على ما يبدو سيضع حداً لهذا اللغو، علماً بأن أصوات أخرى لم يرقها المنع واعتبرته قمعاً لحرية التعبير .

من جهته، رد المخرج نبيل عيوش على هذه الانتقادات من خلال تغريدة كتبها على حسابه في موقع "تويتر" باللغة الفرنسية قال فيها: "على المغاربة أن يزوروا المغرب".

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