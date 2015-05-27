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الجراح بين "عباس" و"سيلفي" في رمضان

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الجراح بين "عباس" و"سيلفي" في رمضان الجراح بين "عباس" و"سيلفي" في رمضان

الأربعاء 27-05-2015 00:59

ينشغل النجم الكوميدي السعودي يوسف الجراح حالياً بتسجيل حلقات الجزء الجديد من مسلسله الإذاعي "يوميات عباس" في دبي داخل مبنى "إم بي سي"، والذي سيعرض عبر إذاعة MBC FM في شهر رمضان.

وحقق هذا المسلسل الإذاعي نجاحاً كبيراً على مدار أكثر من عشر سنوات خلال عرضه عبر أثير MBC في رمضان الأعوام الماضية، ويناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، خلال 10 دقائق مدة كل حلقة.
"يوميات عباس" من تأليف سعد المدهش الذي يشارك في بطولة العمل، وإخراج بسام سويلم، وبطولة يوسف الجراح وعدد من الفنانين من والخليج.

يذكر أن "أبو طلال" يشارك خلال الشهر الفضيل أيضاً في بطولة مسلسل "سيلفي" أمام النجم ناصر القصبي، الذي سيعرض في الفترة الذهبية على شاشة mbc، وهو من إخراج أوس الشرقي، وبطولة ناصر القصبي، ويوسف الجراح، وحبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، وهيا الشعيبي، وعبير أحمد، وريماس منصور، وبشير الغنيم، وأفنان فؤاد، وأمينة العلي، وعبدالله عسيري، وشيلاء سبت.

 

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