Tomorrowland يحتل المرتبة الأولى في أميركا والإمارات العربية المتحدة

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم Spy حيث حصد 12.5مليون دولار، وتراجع فيلم Pitch Perfect 2 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 15.2 مليون دولار، ودخل فيلم Tomorrowland في المرتبة الثالثة مع 26.7 مليون دولار، وبقي فيلم Mad Max: Fury Road في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 38.2 مليون دولار وصمد فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن جمع 45.8 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته مليار و 263 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Avengers: Age of Ultron الى المرتبة الخامسة مع 21.6 مليون دولار، ودخل فيلم Poltergeist في المرتبة الرابعة حيث جمع 22.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Mad Max: Fury Road الى المرتبة الثالثة حاصداً 24.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Pitch Perfect 2 من المرتبة الأولى الى الثانية مع 30.8 مليون دولار، ودخل فيلم Tomorrowland مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 32.9 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Avengers: Age of Ultron الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 2536 شخص، وتراجع فيلم Kahlil Gebran’s The Prophet الى المرتبة الرابعة مع 4048 مشاهد، ودخل فيلم Survivor في المرتبة الثالثة حيث شاهده 4393 شخص، ودخل أيضاً فيلم Tomorrowland في المرتبة الثانية مع 6246 مشاهد، وبقي فيلم Mad Max: Fury Road في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 6459 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، بقي فيلم "كابتن مصر" في المرتبة الخامسة حيث شاهده 12866 شخص، وتراجع فيلم Avengers: Age of Ultron الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 20062 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Poltergeist حيث شاهده 21775 شخص، وتراجع فيلم Mad Max: Fury Road من المرتبة الأولى الى الثانية حيث شاهده 45348 شخص ودخل فيلم Tomorrowland مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 59447 شخص.

في مصر، بقي فيلم The Age of Adaline في المرتبة الخامسة حيث جمع 206 آلاف جنيه، وبقي أيضاً فيلم Furious 7 في المرتبة الرابعة حاصداً 372 ألف جنيه، ودخل فيلم Mad Max: Fury Road في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 504 آلاف جنيه، وتقدم فيلم "زنقة ستات" الى المرتبة الثانية مع 953 ألف جنيه وبقي فيلم Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى بعد أن حصد مليون و 320 ألف جنيه.