أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اضطرابات الوزن والتمثيل الغذائى تعرضك لأمراض القلب والسكر

Google+ Print
اضطرابات الوزن والتمثيل الغذائى تعرضك لأمراض القلب والسكر اضطرابات الوزن والتمثيل الغذائى تعرضك لأمراض القلب والسكر
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى دورية الغدد الصماء السريرية والأيض، أن متلازمة التمثيل الغذائى يمكن أن تكون لها آثار خطيرة على صحة الناس أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

ويذكر أن متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائى هى مزيج من الاضطرابات الصحية التى تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، وهى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكرى، كما أنها تصيب واحدا من كل خمسة أشخاص، وتزيد فى الانتشار مع التقدم فى العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى الوقت نفسه، كشفت دراسة جديدة أخرى، نشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن متلازمة التمثيل الغذائى قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتكون أكثر فى النساء السود بالمقارنة بالنساء البيض.

وقال الدكتور ميشيل شيميجلو، قائد الدراسة وزميل جمعية القلب الأمريكية فى مستشفى جامعة جنتوفتى الدنماركية، إن متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائى هى مجموعة من عوامل الخطر التى تحدث معا وتزيد من خطر السكتة الدماغية والسكرى.

وأظهرت الدراسة أن الناس الذين لديهم متلازمة التمثيل الغذائى هم فى خطر أكبر من 40% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من هذه المتلازمة.

وأوضح الباحثون أن متلازمة التمثيل الغذائى ترفع من عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات الثلاثية، وانخفاض مستويات الكولسترول الجيد، وسمنة البطن.

وأضاف مؤلف الدراسة البروفيسور إيون يونغ رى، من جامعة “Sungkyunkwan”، أن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم من العوامل الهامة التى ترفع من خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الناس الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم