اضطرابات الوزن والتمثيل الغذائى تعرضك لأمراض القلب والسكر

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً فى دورية الغدد الصماء السريرية والأيض، أن متلازمة التمثيل الغذائى يمكن أن تكون لها آثار خطيرة على صحة الناس أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

ويذكر أن متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائى هى مزيج من الاضطرابات الصحية التى تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، وهى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكرى، كما أنها تصيب واحدا من كل خمسة أشخاص، وتزيد فى الانتشار مع التقدم فى العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفى الوقت نفسه، كشفت دراسة جديدة أخرى، نشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن متلازمة التمثيل الغذائى قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتكون أكثر فى النساء السود بالمقارنة بالنساء البيض.

وقال الدكتور ميشيل شيميجلو، قائد الدراسة وزميل جمعية القلب الأمريكية فى مستشفى جامعة جنتوفتى الدنماركية، إن متلازمة الأيض أو التمثيل الغذائى هى مجموعة من عوامل الخطر التى تحدث معا وتزيد من خطر السكتة الدماغية والسكرى.

وأظهرت الدراسة أن الناس الذين لديهم متلازمة التمثيل الغذائى هم فى خطر أكبر من 40% للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين لم يعانوا من هذه المتلازمة.

وأوضح الباحثون أن متلازمة التمثيل الغذائى ترفع من عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية، وانخفاض مستويات الكولسترول الجيد، وسمنة البطن.

وأضاف مؤلف الدراسة البروفيسور إيون يونغ رى، من جامعة “Sungkyunkwan”، أن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم من العوامل الهامة التى ترفع من خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بين الناس الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائى.