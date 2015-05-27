للحامل.. ابعدى عن المجهود واديها بطيخ وأناناس لتجنب مضاعفات حرارة الجو

قد تكون المرأة الحامل معرضة للمضاعفات نظرا لطبيعة الحمل، الذى يتسبب فى ضعف المناعة، لكن هناك بعض العوامل الخارجية التى تزيد من المضاعفات كالتعرض لحرارة الجو المرتفعة .

ويحذر خبراء الطقس من موجة حر شديدة تصل ذروتها هذه الأيام بارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية وهو ما يستلزم بعض الإجراءات الوقائية للحامل .

حول هذا يقدم الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، بعض النصائح للحامل، مؤكدا أنه عند تعرضها لحرارة الجو المرتفعة، مع عدم شرب كميات كافية من الماء والتعرض للأشعة البنفسجية وإفراز الكثير من العرق، ينتج عن ذلك زيادة لزوجة الدم وهو ما يزيد من فرصة الإصابة بجلطات القلب.

ويوصى د.جورج يواقيم المرأة الحامل باتباع بعض النصائح، وأهمها عدم الخروج فى الفترة من الساعة 12 ظهرا حتى 4، لتجنب الأشعة البنفسجية، وتناول كميات كبيرة من الماء والتواجد بالمنزل فى درجة حرارة بين 24 أو 26، مؤكدا على ضرورة شرب من 2 إلى 3 لترات من الماء فى اليوم، وعدم التعرض للعطش نهائيا وتناول الأكلات المالحة باعتدال وفى حالة عدم المعاناة من ارتفاع الضغط لتجنب إفراز الكثير من العرق، ومن الضرورى الإكثار من تناول البطيخ والأناناس لأنه يمد الجسم بما يحتاجه من الماء.

ويحذر استشارى أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل، بعدم القيام بأى مجهود سواء فى العمل أو بالمنزل، وذلك لتجنب الإرهاق وإفراز الكثير من العرق، والابتعاد عن حرارة المطبخ، لأنه خلال موجة الحر تكون المرأة أكثر عرضة للشعور بالأرق وحدوث مضاعفات ناتجة عن إفراز الكثير من العرق وحدوث الجلطات.