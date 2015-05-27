رئيس شركة مياه الشرب: المياه فى القليوبية سليمة 100%

قال مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية إن المحافظة لا تضخ مياها غير صالحة، مضيفاً: "دورنا وضميرنا لا يسمحان بذلك وأؤكد أن مياه الشرب بالمحافظة سليمة 100%، وأن لون المياه الداكن يكون عقب تطهير الشبكات، ويتم تنبيه الأهالى عنه قبل التطهير.

وأكد مجاهد أن هناك بعض المناطق تستخدم الطلمبات الحبشية، التى يتم دقها بجوار آبار الصرف الصحى التى يتم صرف المخلفات فيها، وتكون على أعماق ضئيلة لا تتعدى 7 إلى 8 أمتار والمشكلة الأكبر هنا هو ربط الطلمبة على الشبكة العامة وهذا كله يمثل لنا تحديا كبيرا.

وطمأن مصطفى مجاهد المواطنين أن الشركة تقوم يوميا بأخذ عينات دورية من محطات ومآخذ مياه الشرب كل ساعتين فى كل معامل الشركة للاطمئنان على سلامة المياه، حيث يتم أخذ أكثر من 500 عينة يوميا من مختلف المآخذ للتأكد من نسب الكلور والعكارة وسلامة المياه ونسبة كبيرة من هذه العينات تؤكد سلامة المياه بالإقليم، لكن أحيانا العكارة تتغير من وقت لآخر وفى ضوئها يتم تطهير المياه وأؤكد للمرة الثانية المياه سليمة.

وأضاف مجاهد لدينا فى حدود 140 محطة أهلية للمياه، وجار حصر المرخص منها من عدمه، لكن صدرت تعليمات القيادة العليا بغلق المحطات المرخصة وغير المرخصة، ومع ذلك تم إعطاء تعليمات للمعامل بمحاولة الدخول لكل محطة سواء مرخصة أو غير مرخصة وأخذ عينات للتأكد من سلامة المياه.

وأوضح مجاهد، أن نصيب الفرد بالقليوبية فى حدود 100 لتر يوميا وهو من الناحية الاقتصادية مناسب لكن كل شكوى القليوبية هو عدم تغطية المياه السطحية لكل المناطق والاعتماد على المياه المرشحة، وفى نظرى هذه الكمية كافية فى ظل أزمة المياه والاتجاه للترشيد، حيث إن كمية المياه المنتجة فى حدود 600 ألف متر مكعب على مستوى المحافظة فى اليوم ونهدف لإضافة 100 ألف متر مكعب مع دخول 13 محطة للخدمة فى 30 يونيو.

من جانبه أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن العمل يجرى على قدم وساق فى 10 محطات جديدة لمياه الشرب بقرى المحافظة بتكلفة 100 مليون جنيه وسوف تدخل الخدمة رسميا فى 30 يونيو القادم، لمنع تكرار أزمات الصيف لإنتاج 900 لتر / ثانية بما يعادل 80 ألف متر مكعب يوميا موزعة على محطتين بكل من كفرشكر والخانكة و3 بمركز القناطر وواحدة بكل من الخصوص ومنطقة الفلل والحرس الوطنى ببنها، وهو الأمر الذى يساعد على زيادة نصيب المواطن القليوبى من مياه الشرب بجانب تطوير ورفع إنتاجية 4 محطات عملاقة بكل من العبادلة بطوخ وكوم أشفين بقليوب وشبين القناطر والخانكة.

وأضاف المحافظ أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وافقت على إدراج إنشاء محطة جديدة بقرية بطا ببنها لخدمة كفر الجزار وبقيرة وكفر أبو ذكرى بما يعادل 8 آلاف متر مكعب يوميا ومحطة أخرى لخدمة قريتى دجوى وساحل دجوى.

وأشار المحافظ إلى أن عام 2015 سيكون عام الحسم فى حل أزمات مياه الشرب الصرف الصحى، مشيرا إلى أن هذا القطاع هو أحد أهم أولويات الحكومة والمحافظة فى المرحلة المقبلة، لدفع العمل فى مشروعات المياه والصرف الصحى التى ظلت تؤرق مواطنى القليوبية لسنوات طويلة.