"أنا مصرى إسماعيلاوى".. مبادرة شبابية لإظهار المواهب وتبنيها بالإسماعيلية

قرر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة لمبادرة "أنا مصرى إسماعيلاوى" برئاسة الدكتور كمال جاد شار وبيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سماح جاد أخصائى الإصابات وتأهيل الملاعب مقررا للجنة والدكتور أحمد جمال الدين أمين اللجنة وعضوية كل من الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى والدكتور باسم مغربى بكلية التجارة والدكتور حسن يوسف مدير مركز البحوث والدراسات الإندونيسية وسامى أحمد عبد الحليم وكيل مديرية الشباب والرياضة والمستشار محمد داوود وشيرين عبد الرحمن مدير عام الثقافة بالإسماعيلية وجمال زهران مدير المركز التكنولوجى بالتربية والتعليم وحنان إسماعيل بالتربية والتعليم وجلاء صابر مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة.

وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى أكد أن مبادرة أنا مصرى إسماعيلاوى نبعت فكرتها من اللجنة الاستشارية التخصصية للتنمية المجتمعية برئاسة الجمهورية وهو إتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم سواء فى مجال الفن أو الرياضة والثقافة والبحث العلمى والتكنولوجيا فى قرى ومراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، وتتلقى أفكار الشباب وبلورتها لتصبح أفكار قابلة للتنفيذ وتخدم الشباب بوجه عام.

وأضاف شاروبيم أن هذه المبادرة تسعى لإظهار كل ما هو جميل بالشباب الإسماعيلاوى والوصول إليه خاصة طلاب ما قبل التعليم الجامعى وصقل مواهبهم وتجمعهم والتواصل معهم بشتى الوسائل التكنولوجية فيس بوك وتويتر والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تحث على العمل التطوعى والخدمة العامة والتنمية المجتمعية وشعور الشباب بالمسئولية تجاه وطنهم.

وتقرر أن تتلقى اللجنة رغبات الشباب فى الاشتراك فى هذه المبادرة من خلال مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة ومكتبة مصر العامة والمدارس وجامعة قناة السويس.