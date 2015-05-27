أحد شيوخ ليبيا: مصر حريصة على أمن بلادنا.. وحوار القبائل بالقاهرة الأكبر

قال الشيخ محمد إدريس المغربى، رئيس مجلس حكماء وشورى ليبيا، إن اجتماع القبائل الليبية المنعقد بالقاهرة يشارك به العدد الأكبر بفضل جهود الدولة المصرية الحثيثة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة.

واعتبر "المغربى"، أن اللقاء مبدئيا سينطلق منه لقاء كبير داخل ليبيا، متوجها بالشكر لمصر لحرصها على أمن ليبيا وسلامة شعبها ودعمها الدائم لهم لمواجهة الأخطار التى تواجه الدولة الليبية.

وأكد المغربى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر القبائل الليبية، مساء الثلاثاء، أن القبائل الليبية المشاركة فى حوار القاهرة بمثابة لجنة تحضيرية لمؤتمر كبير من المقرر أن يعقد فى ليبيا.