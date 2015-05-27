موجز الصحافة المحلية: تفاصيل خطة حرق شركات ساويرس

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" بشأن الكشف عن خطة حرق شركات نجيب ساويرس فى انفراد تحت عنوان المتهمون بألتراس ربعاوى يكشفون فى تحقيقات النيابة تفاصيل الخطة، وفيه المتهم الثانى يقول "ننتقم من رجل الأعمال بسبب تصريحاته وأشعلنا النيران فى النيابة الإدارية ردا على عنف وزارة الداخلية"، وتنشر الجريدة تحت عنوان "الفشلة" فى الهيئة العامة للاستعلامات، وفيه مؤسسة الـ 4 آلاف موظف خسرت معركة الإعلام أمام جماعة الإخوان.. دمرت 29 مكتبا خارجيا وعجزت عن إقناع 1200 مراسل أجنبى بمواقف الدولة ولم تنجح فى الرد على رئيس البرلمان الألمانى ولا توفر الأجواء المناسبة لزيارات الرئيس الخارجية.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أكد عدم حدوث طفرات فى فيروس أنفلونزا الطيور المعروف وعدم حدوث أى تحور فى الفيروس، وقال إن سبب الإصابات البشرية هو التعامل غير الأمن مع الطيور، ما يؤكد حقيقتين، إحداهما ارتفاع نسب الإصابة البشرية فى مصر ووجود حالات إصابة لأطفال عمرهم 7 أشهر، وهو ما لم يسجل فى أى مكان بالعالم، وأضاف أن الحقيقة الثانية هى أن معدلات الوفيات فى مصر، أقل معدلات الوفيات المسجلة بالعالم بنسبة 20%.

وكشفت جريدة "الأخبار" رفض علاء وجمال مبارك استقبال وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى زار سجن مزرعة طرة أمس.. وقالا لإدارة السجن: "مش عايزين نقابل حد".. وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس أنه تم رصد شكاوى من سجناء مرضى بمستشفى السجن يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة وإجراء عمليات نظرا لإصابتهم بأمراض خطيرة مثل الورم بالمخ وأمراض القلب، وأن مستشفى قصر العينى رفض اجراء جراحات عاجلة لبعض المساجين.

ونقلت جريدة "المصرى اليوم" ما أفاد به تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة بوصول حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 18 مايو الجارى إلى مليون و340 ألف حالة، بمساحة 85 ألفا و855 فدانا بمختلف المحافظات، فيما تمت إزالة 209 آلاف حالة بإجمالى 12 ألفا و239 فدانا.

وأبرزت جريدة "الشروق" عودة جماعة "بلاك بلوك" التى ظهرت فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى المشهد مجددا، وأعلنت مسئوليتها عن حرق 5 أتوبيسات بالإسماعيلية بمنطقة الموقف بحى ثالث، وقال بيان نشر على صفحة الجماعة بموقع " فيس بوك" التى تحمل اسم الكتلة السوداء "بلاك بلوك"، "نعلن مسئوليتنا الكاملة عن اشتعال النيران بموقف الأتوبيسات الجديد بالإسماعيلية ردا على الاشتباكات التى دارت أخيرا مع مجموعات تابعة لنا وإصابة أحد الشباب بجراح خطيرة، ونؤكد أن هذه بداية تصعيدية والعين بالعين والبادى أظلم".

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