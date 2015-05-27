عمرو أديب: الشبكات الكهربائية مازالت صامدة..واليوم الاختبار الأصعب لها

قال الإعلامى عمرو أديب، إن شبكات الكهرباء ما زالت صامدة حتى الآن فى ظل هذا الطقس الحار، لافتا أن اليوم الأربعاء يمثل الاختبار الأصعب لها، خاصة أنه أكثر الأيام شدة فى درجة الحرارة خلال العشر سنوات الماضية فى القارة الإفريقية بأكملها.

ووجه أديب عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة وكل القائمين على هذا الإنجاز الذى وصفه بـ"العبقرى"، فيما أشاد بلقاء السيسى بـ"ستيف بولز" رئيس قطاع الطاقة والمياه بشركة جنرال الكتريك على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا من ضمن الخطة الإسعافية للشبكات الكهربائية.

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