إبراهيم عيسى: مجلس النواب القادم عشوائى ومهرتل وفسيفسائى وبـ"2.5"

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إنه سيتم انتخاب مجلس النواب القادم فى شهر ديسمبر المقبل، وربما يناير، مضيفا: "مجلس النواب سيفرزه الشعب المصرى وسيكون شبيهاً له، وسيكون عشوائى ومهرتل ومتخبط وغوغائى ونصف جاهل ومصلحنجى وفهلوى ..مجلس فسيفسائى وبـ 2.5".

وأوضح عيسى عبر برنامجه "30/25" المذاع عبر فضائية "ON TV"، أن مجلس النواب القادم سيكون بلا خريطة واضحة، فى ظل غياب الأحزاب القوية وعدم وجود تيارات سائدة يمكنها إدارة المرحلة، مطالباً فى الوقت نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قرارات يمكن من خلالها تغيير شكل مصر.

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