جنود "أمن مركزى الفيوم" ينهون تظاهرهم عقب وعد مدير الأمن بحل مشاكلهم

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "اليوم السابع واتس آب"، أكد قارئ لـ"اليوم السابع"، انتهاء مظاهرة جنود الأمن المركزى بالفيوم عقب حوار مدير أمن الفيوم اللواء يونس الجاحر مع الجنود، وتوصل للاتفاق معهم على عمل جلسة أسبوعية معهم بحضور قائد المعسكر لعرض مشاكلهم.

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