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جنود "أمن مركزى الفيوم" ينهون تظاهرهم عقب وعد مدير الأمن بحل مشاكلهم

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جنود "أمن مركزى الفيوم" ينهون تظاهرهم عقب وعد مدير الأمن بحل مشاكلهم جنود "أمن مركزى الفيوم" ينهون تظاهرهم عقب وعد مدير الأمن بحل مشاكلهم
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صور وابعت"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى "اليوم السابع واتس آب"، أكد قارئ لـ"اليوم السابع"، انتهاء مظاهرة جنود الأمن المركزى بالفيوم عقب حوار مدير أمن الفيوم اللواء يونس الجاحر مع الجنود، وتوصل للاتفاق معهم على عمل جلسة أسبوعية معهم بحضور قائد المعسكر لعرض مشاكلهم.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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