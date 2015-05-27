ترقبوا .."اليوم السابع" ينشر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ينشر موقع "اليوم السابع" اليوم ، الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، بعد اعتمادها من قِبَل اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، نائبًا عن الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 69.47%.

كان 126714 طالبًا قد تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، حضر منهم 124425، ونجح منهم 86440، وقال نائب المحافظ، إن 29 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية (300 درجة) منهم 23 طالبة.

"الجيزة" تعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة 69.47%.. و29 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية.. وغدًا النتيجة على البوابة الإلكترونية للمحافظة.. وخالد زكريا يكرم الأوائل فى الشهادات العامة خلال أيام

>