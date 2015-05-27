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خادم الحرمين استقبل الأمراء والعلماء والمواطنين.. وبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا أوجه التعاون

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خادم الحرمين استقبل الأمراء والعلماء والمواطنين.. وبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا أوجه التعاون خادم الحرمين استقبل الأمراء والعلماء والمواطنين.. وبحث مع وزيرة خارجية إندونيسيا أوجه التعاون

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام أمس، معالي وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مرسودي، والوفد المرافق لها.

ونقلت معاليها لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا، فيما أبدى -أيده الله- تحياته وتقديره لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين البلدين.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، أصحاب السمو الأمراء والمعالي والفضيلة وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه -رعاه الله-.

كما تلقى الملك سلمان اتصالاً هاتفياً امس من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أعرب خلاله عن تعازيه لخادم الحرمين في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وشكره خادم الحرمين على ما عبر عنه من مشاعر أخوية.

وقدم الملك سلمان تعازيه ومواساته للملك محمد السادس في وفاة الطيار المغربي الملازم أول طيار ياسين باحثي - رحمه الله - الذي سقطت طائرته الحربية في مسرح العمليات لقوات التحالف. وقدم جلالة ملك المغرب الدعوة لخادم الحرمين لزيارة المغرب، وقد قبلها - أيده الله - واعدا إياه بزيارتها في المستقبل القريب إن شاء الله.

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