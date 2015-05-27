محامية أحمد عز: لو كان طفلا زينة منه لتزوجها ولو ليوم واحد

أكّدت سارة درويش محامية الممثّل المصري أحمد عز أنّه أخبرها بأنه لن يعترف بنسب توأمي زينة إليه، لأنهما طفلا رجل آخر، مشيراً إلى أنّ هذين التوأمين حتى لو كانا نتيجة علاقة زنا معها لكان اعترف بهما وتزوّجها ولو ليوم واحد.

وشكّكت سارة عبر "انستغرام" بكل الشهود الذين أحضرتهم زينة، مؤكدة أنّ هناك شخص اسمه حازم كان شاهداً في المحكمة لم يره عز في حياته متسائلة "كيف يشهد أنه كان واحداً من الموقعين على عقد الزواج، وأين الورقتين؟ وهل يعقل أنّ المدعية وهي في عمر 38 عاما تترك الورقتين مع الزوج؟ هذا لا يحدث حتى في الأفلام العربية. وهل يجدي أصلا أن كل الشهود في حالة الزواج يكونون من طرف زينة؟".

وتساءلت ساخرة "ليه هو مقطوع من شجرة؟".

وتابعت سارة قائلة إنه لو كان هناك حفل للزواج فأين صور الحفل؟ ولماذا تضاربت أقوال الشهود فيما كانت ترتديه زينة في هذا الحفل؟

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