الهام المدفعي يجري عملية جراحية خلال أيام

يدخل خلال أيام النجم العالمي الهام المدفعي إلى أحد المستشفيات في المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عملية جراحية في القدم اليمنى.

هذا وطمأن النجم الهام المدفعي جمهوره على حالته الصحية قائلا: "أنا بخير والحمد الله .. وخلال أيام سوف أقول بإجراء عملية في قدمي اليمنى .. والأطباء أكدوا لي سهولة العملية .. والله الموفق .. واحتاج لدعواتكم"

هذا ويسابق النجم العالمي الزمن لإنهاء البومه الجديد المتوقع صدوره صيف 2015

ومن جهة أخرى قام الهام المدفعي في تعزية صديقه النجم العالمي "BB KING" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: " فقدنا احد اعمدة الموسيقى العالمية ورمز من رموز موسيقى البلوز ومن اعظم عازفين العالم على جيتاره المشهور باسم Lucille .. كما كنا على العهد على ان نلتقي على مسارح بغداد على ضفاف دجلة كما تمنيت (في لقائنا بشهر اكتوبر ١٩٩٨ في " San Diego " .. وداعا صديقي " BB KING".