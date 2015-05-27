أخبار عاجلة

وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الهام المدفعي يجري عملية جراحية خلال أيام

Google+ Print
الهام المدفعي يجري عملية جراحية خلال أيام الهام المدفعي يجري عملية جراحية خلال أيام

الثلاثاء 26-05-2015 19:11

يدخل خلال أيام النجم العالمي الهام المدفعي إلى أحد المستشفيات في المملكة الأردنية الهاشمية لإجراء عملية جراحية في القدم اليمنى.
هذا وطمأن النجم الهام المدفعي جمهوره على حالته الصحية قائلا: "أنا بخير والحمد الله .. وخلال أيام سوف أقول بإجراء عملية في قدمي اليمنى .. والأطباء أكدوا لي سهولة العملية .. والله الموفق .. واحتاج لدعواتكم"
هذا ويسابق النجم العالمي الزمن لإنهاء البومه الجديد المتوقع صدوره صيف 2015
ومن جهة أخرى قام الهام المدفعي في تعزية صديقه النجم العالمي "BB KING" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: " فقدنا احد اعمدة الموسيقى العالمية ورمز من رموز موسيقى البلوز ومن اعظم عازفين العالم على جيتاره المشهور باسم Lucille .. كما كنا على العهد على ان نلتقي على مسارح بغداد على ضفاف دجلة كما تمنيت (في لقائنا بشهر اكتوبر ١٩٩٨ في " San Diego " .. وداعا صديقي " BB KING".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي