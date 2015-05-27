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ما حقيقة إيقاف برنامج رامز جلال الجديد بتهمة سرقة فكرته؟

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ما حقيقة إيقاف برنامج رامز جلال الجديد بتهمة سرقة فكرته؟ ما حقيقة إيقاف برنامج رامز جلال الجديد بتهمة سرقة فكرته؟

الثلاثاء 26-05-2015 19:17

أرسلت نيابة العجوزه إنذاراً على يد محضر إلى الممثل المصري رامز جلال بعدم عرض برنامجه "رامز واكل الجو" في رمضان المقبل، الذي انتهى من تصويره مؤخراً بسبب سرقة فكرته من شخص عرضها عليه منذ شهور لتصويرها في مطار القاهرة.
تعود التفاصيل إلى قيام شخص يدعى أشرف عاطف بتحرير محضر ضد رامز يتهمه فيه بسرقة الفكرة التي سبق وتقدم بها لقناة الحياة المصرية وسجلها باسمه في الشهر العقاري، وأوضح أشرف في المحضر إنه فوجىء بتداول قصة العمل فظن في البداية أنها فكرته وأنه تمت الموافقة عليها قبل أن يكتشف أن العمل لا يخصه، ما دفعه للجوء إلى القضاء، خاصة وأن لديه ما يثبت كلامه بشهادة من الشهر العقاري، يؤكد أن الفكرة فكرته.

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سيدتي