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كلوي كردشيان في دبي وهذا هو حبيبها الجديد

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الثلاثاء 26-05-2015 19:29

تستعدّ نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian حالياً في دبي لإطلاق مجموعتها الجديدة للعناية بالشعر. وهي اختارت الإقامة في فندق "Atlantis The Palm" لتمضية أيّامها القليلة هناك خلال زيارتها السريعة.

وفي سياق منفصل، رُصدت Khloe قبل يوم من سفرها إلى دبي تخرج من مطعم "كازا فيغا" في "شيرمان أوكس"، برفقة لاعب كرة السلة في فريق "اللايكرز" اللاعب Rick Fox، وهو منافس زوجها السابق Lamar Odom.

وتجنّبت النجمة أن يراها أحد برفقته، إذ دخل الثنائي كلاً على حدة إلى المطعم المذكور، ما يؤكّد وجود علاقة بينهما.

 

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