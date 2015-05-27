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"سيدتي نت" تكشف سر عودة "مناحي" في رمضان

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"سيدتي نت" تكشف سر عودة "مناحي" في رمضان "سيدتي نت" تكشف سر عودة "مناحي" في رمضان

الثلاثاء 26-05-2015 22:05

يطل نجم الكوميديا فايز المالكي على جمهوره في شهر رمضان الفضيل، خلال برنامج "أنت الفايز مع فايز" على شاشة MBC.

وتكشف "سيدتي نت" تفاصيل برنامج فايز الجديد والذي سيتم عرضه بعد منتصف الليل طوال الشهر الفضيل، إذ يستضيف خلاله عدد كبير من الفنانين والمشاهير السعوديين والعرب، بمعدل ضيف كل حلقة.

ويقدم البرنامج شخصية "مناحي" في شكل جديد ومضمون مختلف، حيث يظهر فايز المالكي بهذه الشخصية في بداية كل حلقة ضمن سكتش كوميدي واحد من بطولته، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين.

ويقابل المالكي جمهوره يومياً في ليالي رمضان بشكل مباشر على الهواء، حيث سيكون هناك تفاعلاً كبيراً بينهم، ضمن العديد من النقاشات والمسابقات والفقرات.

ويتناول "أنت الفايز مع فايز" عدد كبير من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي، يمزج بين الدراما والكوميديا والمسابقات المباشرة.

وتتشابه فكرة البرنامج مع برنامج "طارق وهيونة" في التواصل المباشر مع الجمهور والمسابقات بشكل يومي على الهواء مباشرة، كما يتشابه من ناحية تقديمه للاسكتشات الكوميدية مع "واي فاي".

ويكتفي فايز المالكي بالظهور في برنامج "أنت الفايز مع فايز" رمضان 2015، فيما يغيب عن الدراما السعودية هذا العام.

وهذه ليست التجربة الأولى لفايز في تقديم البرامج، حيث سبق له المشاركة في تقديم العديد من البرامج ومنها "الليلة مع فايز" و"CBM" وغيرها.

 

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سيدتي

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