لو مريض قلب.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفات ارتفاع نسبة الكولسترول

كثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم نتيجة ممارسة عادات غذائية خاطئة منها الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد الجمل أخصائى أمراض القلب والقسطرة التداخلية: "تمثل العادات والممارسات الحياتية الخاطئة للأشخاص مثل التغذية غير الصحية والتدخين وشرب الكحوليات والضغوط النفسية والعصبية عوامل خطر على صحة القلب وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ويستكمل د. الجمل قائلا "الكولسترول والدهون الثلاثية من العناصر الضارة للأشخاص بصفة عامة ولمرضى القلب بصفة خاصة، حيث تلعب دورا هاما فى تعرضهم للإصابة بالأمراض:

1)أمراض الشرايين التاجية .

>2)ارتفاع ضغط الدم الشريانى.

>3)قصور الشرايين الطرفية التى تساهم فى الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة ومنها عدم تدفق وصول الدم إلى الأطراف وقلة التركيز والسكتات الدماغية ".