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لو مريض قلب.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفات ارتفاع نسبة الكولسترول

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لو مريض قلب.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفات ارتفاع نسبة الكولسترول لو مريض قلب.. 6 نصائح لحمايتك من مضاعفات ارتفاع نسبة الكولسترول
كثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم نتيجة ممارسة عادات غذائية خاطئة منها الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد الجمل أخصائى أمراض القلب والقسطرة التداخلية: "تمثل العادات والممارسات الحياتية الخاطئة للأشخاص مثل التغذية غير الصحية والتدخين وشرب الكحوليات والضغوط النفسية والعصبية عوامل خطر على صحة القلب وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ويستكمل د. الجمل قائلا "الكولسترول والدهون الثلاثية من العناصر الضارة للأشخاص بصفة عامة ولمرضى القلب بصفة خاصة، حيث تلعب دورا هاما فى تعرضهم للإصابة بالأمراض:

1)أمراض الشرايين التاجية .
>2)ارتفاع ضغط الدم الشريانى.
>3)قصور الشرايين الطرفية التى تساهم فى الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة ومنها عدم تدفق وصول الدم إلى الأطراف وقلة التركيز والسكتات الدماغية ".


>يتابع د. الجمل قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات للوقاية من ارتفاع نسب الكولسترول بالدم أهمها":
>1)تجنب الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة.
>2)تجنب تناول الشحوم البيضاء والمكسرات والألبان الكاملة الدسم.
>3)التقليل من تناول القشريات الجمبرى والإستاكوزا والكابوريا .
>4)الاهتمام بممارسة الرياضة لأهمية دورها فى عملية التمثيل الغذائى وتقليل مخاطر المشبعة بالدم لذلك يجب على مرضى القلب الاهتمام على الأقل بممارسة المشى.
>5)الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفاكهة تقلل من خطورة الدهون المتواجدة بالدم.
>6)الاهتمام بالمتابعة الدورية من خلال قياس نسبة الكولسترول والدهون المختلفة بالجسم بصفة مستمرة خاصة الذين لديهم تاريخ وراثى .

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مصر 365

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