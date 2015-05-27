البوتوكس يحافظ على مرونة الجلد لمدة 4 شهور

كشفت دراسة علمية حديثة جديدة نشرت فى مجلة “JAMA” بقسم جراحة تجميل الوجه، أن البوتوكس قد يحسن من ليونة ومرونة الجلد لمدة تصل إلى 4 أشهر.

ويذكر أن البوتوكس هو دواء يستخدم لعلاج عدد من المشاكل الصحية، بما فى ذلك الصداع المزمن والنصفى، وفرط نشاط المثانة، وهو معروف جيداً لقدرته على الحد مؤقتاً من ظهور التجاعيد فى الوجه.

ووفقاً للجمعية الأمريكية لجراحى التجميل، فإن أكثر من 6.5 مليون أمريكى استخدموا البوتوكس فى عام 2012، ويتضمن الإجراء حقن الدواء فى مناطق معينة من الوجه من أجل استرخاء العضلات مؤقتاً التى تسبب التجاعيد.

وحقق الدكتور جيمس بونابرت، من جامعة أوتاوا، والدكتور ديفيد ايليس، من جامعة تورونتو الكندية، فى آثار البوتوكس على الجلد.

وعلى وجه التحديد، أراد الباحثون معرفة كيفية تأثير البوتوكس على اثنين من المميزات الموجودة فى الجلد التى تضعف كلما تقدمنا فى السن وهى: الليونة (الامتداد) والمرونة (القدرة على الارتداد).

وجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على 46 امراة أن حقن البوتوكس زادت من ليونة ومرونة الجلد لمدة تصل إلى 4 أشهر، وبعد هذا الوقت، عادت خصائص الجلد لمستوياتها الأساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن حقن البوتوكس عكست الأضرار التى لحقت بمرونة الجلد الناجم عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV)، وتضاءل هذا التأثير بعد 4 أشهر.