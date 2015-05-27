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لو ست اشربى 4 لترات مياه فى اليوم الحر ولو راجل اشرب 5

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لو ست اشربى 4 لترات مياه فى اليوم الحر ولو راجل اشرب 5 لو ست اشربى 4 لترات مياه فى اليوم الحر ولو راجل اشرب 5
حذرت وزارة الصحة من ارتفاع درجات حرارة الجو فى الأيام المقبلة، وذلك نتيجة لخضوع البلاد لموجة من الحر الشديدة، والتى تصل درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية.

وحول ذلك أشار الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية الإكلينيكية فى مستشفى دار الشفاء، أنه فى ظل هذا الطقس شديد الحرارة عليك الإكثار من تناول الماء، لأنه يساعد على تحملك لهذا الطقس.

وأكد رئيس قسم التغذية الإكلينيكية أن احتياجات الشخص الطبيعى فى اليوم للماء تتراوح ما بين 2 إلى 3 لترات فى اليوم، وذلك طبقا لدرجة حرارة الجو، فالرجل يحتاج مياها أكثر من المرأة.

ويؤكد استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن الرجل يحتاج إلى ما يقرب من 3.7 لتر فى اليوم، والسيدات تحتاج إلى 2.7 لتر من الماء يوميا، وهذا فى حالة الجو المعتدل ليس الحار، وأن فى حالة مرور البلاد بارتفاع فى درجات الحرارة مثلما يحدث فى ، يحدث زيادة فى إفراز الماء عن طريق التعرق مما قد يصل إلى فقدان لتر من الماء المتواجد فى الجسم، ولذلك ينصح بزيادة لتر فى اليوم عن الذى يحتاجه الجسم فى الطقس المعتدل.

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مصر 365

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