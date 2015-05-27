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لو بتعانى من نقص الماغنسيوم.. اديها سبانخ وخضراوات

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لو بتعانى من نقص الماغنسيوم.. اديها سبانخ وخضراوات لو بتعانى من نقص الماغنسيوم.. اديها سبانخ وخضراوات
كشف تقرير صدر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن اختبار الدم لا يكشف عن نقص مستوى المغنيسيوم فى الجسم، لأن الدم يحتوى على 1% فقط من المغنيسيوم في الجسم.

وأوضح الخبراء أن المغنيسيوم موجود فى العظام والأجهزة الحيوية ويستخدم للعديد من الوظائف البيولوجية فى الجسم، وما يقرب من 80% من الأمريكيين يعانون من نقص فى المغنيسيوم.


>كثير من الناس يحاولون الوقاية من الأمراض المزمنة، لكنهم لا يفكرون أن المغنيسيوم عامل أساسى فى هذه العملية، حيث إن زيادة المغنيسيوم يقلل من فرص اختلال مستويات السكر فى الدم، بالإضافة إلى إنه يضبط مستويات الأنسولين في منتصف العمر.

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن زيادة المغنيسيوم ترفع من كثافة المعادن فى العظام لدى النساء والرجال، وتقلل من خطر التعرض للكسور.

كما أن المغنيسيوم يمكن أن تقلل من خطر السرطان، حيث أظهرت دراسة حديثة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية، أن زيادة المغنيسيوم تخفض من مخاطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.

وأضاف الباحثون أن أغنى مصادر المغنيسيوم هى الأعشاب البحرية والخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والسلق السويسرى، وأيضا الفاصوليا والمكسرات والبذور مثل عباد الشمس واليقطين وبذور السمسم التى هى مصدر كبير من المغنيسيوم، وهناك الكثير المغنيسيوم في الأفوكادو أيضاً.

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مصر 365